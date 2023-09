Calciomercato Inter in porta: da Onana a Sommer | Analisi e voto

Calciomercato terminato e Inter rinnovata per metà rosa. I giudizi sulla nuova squadra di Inzaghi si sprecano e dividono. Analizziamo reparto per reparto ciò che è stato fatto dagli uomini di mercato nerazzurri iniziando dalla porta. Non solo Onana e Sommer da considerare

Rivoluzione Inter in porta: non solo Sommer

PORTE GIREVOLI – Il calciomercato dell’Inter stupisce fin dal reparto più arretrato. Tra i pali va in scena una rivoluzione totale. Il posto da titolare di André Onana (Manchester United) viene preso da Yann Sommer (Bayern Monaco), chiamato a replicare le prestazioni dell’ex numero uno camerunese. Il nuovo dodicesimo è Emil Audero (Sampdoria) in prestito al posto dell’ex capitano Samir Handanovic (svincolato). Completa il trio Raffaele Di Gennaro (Gubbio) come terzo portiere del vivaio in sostituzione di Alex Cordaz (svincolato). Il downgrade nella formazione titolare è oggettivo ma solo per via della stagione sontuosa di Onana fino a Istanbul. L’arrivo di Sommer dà continuità all’esperienza internazionale ma l’Inter perde qualcosa in costruzione, dettaglio da non trascurare. L’avvicendamento in porta può essere “non traumatico” solo nel caso in cui il classe ’88 svizzero faccia del suo meglio tra i pali, limitando i danni palla al piede. Investimento (anche eccessivo) solo per tamponare in attesa di trovare un giovane numero uno per il futuro. La scelta pagherà nel breve periodo? Di certo la cessione di Onana è un capolavoro dal punto di vista strategico, quindi è più doverosa che dolorosa. In panchina forze fresche che dovrebbero dare più o meno le stesse garanzie dei predecessori. Audero in Serie A è affidabile, Di Gennaro fa solo numero. Discutibile il congedo di Handanovic, probabilmente fin tardivo. Un peccato aver perso anche l’uomo-spogliatoio Cordaz ma il giudizio non cambia. Il passaggio da Onana a Sommer è un passo indietro e il trio in sé non è da sogno, ma l’Inter punta a cadere in piedi facendo cassa e dando priorità agli altri reparti per migliorare complessivamente. Voto: 6.

Calciomercato Inter: a seguire su Inter-News.it analisi e voto degli altri nuovi reparti nerazzurri di Inzaghi