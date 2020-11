Real Madrid, non solo brutte notizie: Zidane recupera un titolare per l’Inter

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid è pronto a tornare in campo con qualche titolare in più. In Spagna – precisamente il quotidiano Marca – si fa la conta dei disponibili di Zidane nell’ultimo allenamento. Tra infortunati e positivi al Covid-19, un recupero in vista dell’Inter è ormai certo

CASI COVID-19 – In casa Real Madrid le brutte notizie arrivate ieri dagli impegni delle nazionali (vedi articolo) vengono alleviate oggi. La buona novità riguarda il ritorno di Casemiro, che è risultato negativo all’ultimo tampone dopo la positività al Covid-19 della scorsa settimana. Il centrocampista brasiliano è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è disponibile per affrontare il Villarreal. Salvo altri problemi, Casemiro sarà in campo anche contro l’Inter in UEFA Champions League. Diversa la situazione di Eder Militao ed Eden Hazard, ancora positivi al Coronavirus, anche se domani saranno nuovamente sottoposti ai test. Difficile il recupero del difensore brasiliano, più speranze per l’attaccante belga.

IN FASE DI RECUPERO – Ancora fuori per infortunio Federico Valverde, come previsto. A preoccupare Zinedine Zidane è anche Alvaro Odriozola, altro assente dell’ultima seduta. Sono rientrati, invece, Nacho Fernandez, Dani Carvajal e soprattutto Karim Benzema, ma tutti con particolare cautela. I tre verranno valutati nei prossimi giorni e non è ancora certa la presenza a Milano. In vista di Inter-Real Madrid il tecnico Zidane per ora può sorridere solo grazie al recupero di Casemiro, sebbene la situazione in difesa sia sia complicata (vedi articolo).