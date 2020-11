Anche Varane fuori per infortunio: Real Madrid senza difensori con l’Inter?

Condividi questo articolo

Raphael Varane Real Madrid

Il Real Madrid rischia di rimanere incredibilmente senza difensori contro l’Inter, fra otto giorni. Dopo l’infortunio di Sergio Ramos in Spagna-Germania (vedi articolo) fuori anche Varane in Francia-Svezia di UEFA Nations League. Per entrambi condizioni da valutare.

SENZA DIFESA? – Inter-Real Madrid si giocherà fra otto giorni e adesso c’è un grosso punto interrogativo sui blancos. Sergio Ramos è uscito al 43′ di Spagna-Germania, per un problema muscolare alla coscia destra, e pure Raphael Varane ha lasciato il campo anzitempo. In Francia-Svezia, finita 4-2 pochi minuti fa, il centrale del Real Madrid ha lasciato il campo nell’intervallo per un probabile infortunio. Condizioni da valutare per entrambi, ma è chiaro che ci sia un grosso campanello d’allarme per Zinédine Zidane. Dovrebbe rientrare Éder Militao, che sta superando il Coronavirus, da valutare Nacho Fernandez che è l’altro centrale (spesso adattato terzino) e si è infortunato nel Clasico a Barcellona una ventina di giorni fa. Questi due avevano già saltato la partita fra Real Madrid e Inter di due settimane fa.