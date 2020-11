Sergio Ramos infortunato in Spagna-Germania. Salta Inter-Real Madrid?

Condividi questo articolo

Sergio Ramos Barcellona-Real Madrid

Sergio Ramos va KO nel primo tempo di Spagna-Germania. Il difensore del Real Madrid, impegnato con la Nazionale Spagnola, preoccupa entrambe le squadre di cui è capitano. E tra una settimana c’è Inter-Real Madrid di Champions League

INFORTUNIO – Brutta tegola per la Spagna, ma soprattutto per il Real Madrid, che è già in modalità “allarme”. Nel finale di primo tempo di Spagna-Germania (3-0 dopo 45′, ndr) di UEFA Nations League, il capitano Sergio Ramos ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il classe ’86 spagnolo, dopo essere rimasto fermo a terra toccandosi la coscia destra, al 43′ è stato sostituto da Eric Garcia (Manchester City). A otto giorni da Inter-Real Madrid di UEFA Champions League, la preoccupazione in casa madrilena è massima. Per Zinedine Zidane c’è il serio rischio di dover rinunciare al suo leader difensivo contro l’Inter. Si attendono accertamenti con relativo comunicato nelle prossime ore sul problema muscolare di Sergio Ramos.