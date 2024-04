Ravezzani non si dà pace: «Zhang condannato. Oaktree, nulla in cambio!»

Fabio Ravezzani non si dà pace per le notizie delle ultime ore che vedrebbero Steven Zhang mantenere il controllo dell’Inter con l’accordo di Oaktree. Su Twitter, il direttore di TeleLombardia trova poco credibili tali notizie.

OPZIONE POCO VEROSIMILE – Steven Zhang vuole tenersi l’Inter e questo è un dato di fatto. Per farlo, secondo le ultime notizie, sarebbe in corso un possibile accordo con Oaktree per allungare la deadline del prestito da 300 milioni (più interessi) elargito tre anni fa. Una notizia che, secondo Fabio Ravezzani, sarebbe ai limiti del credibile. Questo il suo pensiero a riguardo: “Secondo alcuni, Oaktree sarebbe disponibile a dare altro tempo a Zhang. Cioè a un presidente già condannato per non aver rimborsato 300 milioni e scomparso dall’Italia“.

Zhang, Inter e Oaktree: per Ravezzani ci sono grossi dubbi

DUBBIOSO – Ravezzani prosegue nel suo ragionamento, sottolineando tutti i suoi dubbi relativi alle trattative tra Zhang e Oaktree per il futuro dell’Inter: “Il tutto senza ricevere nulla in cambio, visto che il fondo può esecutere il suo credito con le azioni del club. Molto verosimile…“. Insomma, in questi casi c’è solo un vero e proprio Giudice che può definire se l’ipotesi sia verosimile o meno. Ovvero il tempo, che dirà se la situazione andrà a risolversi per il meglio per Steven Zhang, per Oaktree e per l’Inter.

IPOTESI – Quel che è certo è che, indipendentemente dal pensiero del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, dell’ipotesi di un prolungamento della deadline per il ripagamento del prestito ne hanno parlato diversi organi. E se ne parla anche in ambiente finanziario. Considerando le carte che può portare in tavola Steven Zhang a riguardo, la possibilità che Oaktree gli conceda di mantenere saldo il controllo dell’Inter non è poi così remota. L’alternativa, per il fondo americano, sarebbe quella di trovare un altro compratore per la società. O, peggio ancora, di doversi tenere le quote del club. Un’alternativa che farebbe scontenti tutti. Ma forse non Ravezzani.