Ravezzani: «Parole agente Skriniar? No scandalo! Nessuna interferenza»

Ravezzani ha parlato delle parole dell’agente di Skriniar, il quale si è pronunciato durante la gara fra Inter e Empoli. Secondo il giornalista, le tempistiche sono stati normali

PAROLE SISTICI − Le dichiarazioni dell’agente di Skriniar, Roberto Sistici, hanno creato qualche malumore sul timing. Andrea Ravezzani non è d’accordo e lo ribadisce sul suo account Twitter: «Non capisco lo scandalo per le parole dell’agente di Milan Skriniar. Ha ribadito ciò che gli interologhi scrivono da settimane. Ha un’offerta superiore, non rinnova a condizioni proposte e va. Peraltro, detto mentre l’assistito giocava, quindi nessuna interferenza con partita».