Tomori rischia seriamente l’Inter! Presto nuovi controlli. Meno grave Calabria – CdS

Stefano Pioli non potrà contare su Fikayo Tomori contro il Sassuolo a causa di una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore inglese è in forte rischio per la sfida contro l’Inter. Meno grave del previsto, invece, l’infortunio di Davide Calabria.

LE ULTIME – Tomori contro la Lazio era uscito anzitempo dal campo e gli esami svolti ieri hanno evidenziato un problema fisico che lo mette a rischio anche per il derby contro l’Inter del 5 febbraio. Tomori tra una settimana sarà rivalutato, ma è difficile il recupero per la sfida contro i nerazzurri. Intanto non sembra essere grave il problema per Davide Calabria. Il capitano dei rossoneri aveva subito un calcione nel finale della sfida all’Olimpico ma oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello