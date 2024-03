Ravezzani non molla: «Inter, mercato da 30mln a colpo? Ottimista! Presidente condannato»

Non molla Fabio Ravezzani, che non perde l’occasione di fare le pulci alla situazione economico-societaria dell’Inter. Come oggi su Twitter, dove sottolinea l’ottimismo delle voci su un mercato da 30 milioni

MERCATO – Questo il pensiero di Fabio Ravezzani sulle notizie legate al possibile mercato in casa Inter in vista della prossima stagione: “Ipotizzare un mercato da 30 milioni a colpo più super ingaggi con l’ultimo bilancio a -85, mentre il presidente scomparso ha appena ricevuto una condanna per non averne restituiti 300, mi pare leggermente ottimista“.