Sommer, un segnale post infortunio fa sperare l’Inter

La brutta notizia che arriva dalla serata di ieri è l’infortunio alla caviglia per Yann Sommer durante l’inutile amichevole tra Svizzera e Danimarca. Un piccolo segnale, però, può far sperare l’Inter per il meglio.

SEGNALE – Uscito al 37′ per un problema alla caviglia destra, Yann Sommer fa preoccupare l’Inter e i suoi tifosi. Specialmente considerando come adesso i nerazzurri sono attesi dallo sprint finale del campionato. Ciò che fa più rabbia, inoltre, è il fatto che l’infortunio sia arrivato in un’amichevole letteralmente inutile tra Danimarca e Svizzera, finita peraltro con uno scialbo 0-0. In ogni caso un segnale può far sperare l’Inter in vista della gara contro l’Empoli. Ovvero il fatto che Sommer sia uscito camminando e sulle sue gambe. Un piccolo segnale che, in attesa di esami più approfonditi, potrebbe far escludere una distorsione che – nel peggiore degli scenari – potrebbe voler addirittura dire uno stop tra le 3 e le 6 settimane.