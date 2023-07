Ravanelli: «L’Inter con Brozovic perde un giocatore di personalità»

L’ex calciatore e allenatore di calcio, Fabrizio Ravanelli, ha parlato dell’operazione di mercato che ha portato Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr. Le sue parole a TvPlay_Calciomercato.it.

PERSONALITÀ − Fabrizio Ravanelli, a TvPlay_Calciomercato.it su Twitch, ha parlato così della cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Le sue parole sull’ormai ex calciatore dell’Inter: «Non sempre con i soldi si può crescere a livello calcistico e l’Arabia Saudita può diventare la seconda Cina. Per un giocatore in pieno sviluppo non so quanto possa essere interessante. Ti riempiono di soldi ma perde credibilità la professione. L’Inter con Brozovic perde un giocatore di grande esperienza. Secondo me perde tanto, perché nel suo ruolo il croato è ineccepibile. Magari dopo il ruolo, con la sostituzione di Calhanoglu, è uscita fuori l’idea di poterlo sostituire. Per monetizzare. Può essere rimpiazzato con un giocatore come magari Frattesi, ma non è facile andare a prendere il suo posto. Oggi non ci sono tanti giocatori di grande personalità».