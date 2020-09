Ravanelli: “Eriksen? Molti dubbi su di lui. Con Conte se non corri fai fatica”

Fabrizio-Ravanelli

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha commentato l’inserimento di Eriksen nell’Inter di Antonio Conte e la possibilità di vedere il danese dal 1′ contro la Fiorentina. L’ha fatto nel corso del suo intervento negli studi di “Sky Sport 24”

CRITICHE – Nuova stagione, vecchi dubbi. Christian Eriksen è sempre al centro dei discorsi tattici sull’Inter di Antonio Conte. Il danese è dato come probabile titolare in vista dell’esordio dei nerazzurri contro la Fiorentina, sabato sera ore 20.45. Fabrizio Ravanelli ha commentato così l’adattamento dell’ex Tottenham: «Ho parecchi dubbi sul danese. Conoscendo Antonio Conte, credo che se non corri, con lui fai molta fatica. Se non mette il piede, se non dà l’anima nei contrasti, per Eriksen sarà difficile. Mi auguro di no, ma per come vede il calcio il tecnico dell’Inter credo che il danese farà tanta fatica».