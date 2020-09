Ranocchia indeciso sulla destinazione: il Genoa spera, l’Inter attende

Dopo aver praticamente chiuso la cessione di Candreva, l’Inter lavora per accelerare l’affare Ranocchia-Genoa. Il calciatore nutre dei dubbi. I dettagli e gli scenari

BIVIO – Ore decisive per il futuro di Andrea Ranocchia, che con molta probabilità sarà lontano dall’Inter. Secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, infatti, l’ex difensore del Bari è corteggiato dal Genoa, che aspetta un riscontro alla proposta di contratto fatta già presentata (QUI i detttagli). Ranocchia ha incontrato il suo procuratore nei giorni scorsi ma non ha voluto sbottonarsi, anche perchélunedì sarà di nuovo papà e vuole decidere con calma. Su di lui sarebbe forte l’interesse di almeno altri due club oltre al Genoa. Il calciatore sta riflettendo sul proprio futuro e non vuole prendere decisioni affrettate. L’Inter attende di conoscere la volontà del difensore classe 1988 prima di definire l’accordo coi liguri. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano sulle cessioni per regalare ad Antonio Conte un ultimo grande colpo.

Fonte: Alfredopedulla.com