Pastorello (ag. Candreva): “Brusco il modo in cui l’Inter l’ha mandato via”

Condividi questo articolo

Federico Pastorello

Le dichiarazioni di Federico Pastorello, agente di Antonio Candreva, ai microfoni di “Sportitalia”. La trattativa per la cessione alla Sampdoria è praticamente chiusa. L’Inter mette a referto un’altra importante operazione in uscita

FRIZIONI – La cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria è ormai cosa fatta (QUI cifre e dettagli). L’agente del calciatore, Federico Pastorello, ha commentato così la conclusione dell’affare ai microfoni di “Sportitalia”: «Chiedete a Osti com’è andata la trattativa. Non ha ancora firmato, abbiamo trovato gli accordi. Candreva è molto motivato anche se è stato un po’ brusco il modo in cui gli è stato comunicato di andar via. Senza far polemica, giriamo pagina e sicuramente farà delle grandi cose con la Sampdoria di Ferrero e Claudio Ranieri. Keita Baldé? Anche lui è molto vicino alla Sampdoria».