Inter-Fiorentina: tante scelte per Conte, chance per Eriksen? – Sky

Christian Eriksen Inter-Pisa

Inter-Fiorentina di sabato sera sarà l’esordio in campionato dei nerazzurri. Tante scelte a centrocampo per Antonio Conte che potrebbe dare una chance a Christian Eriksen. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

TANTE SCELTE – Antonio Conte ha l’imbarazzo della scelta per Inter-Fiorentina di sabato sera, possibile una chance per il centrocampista danese: «Conte ha tanti giocatori in rosa che andrà sfoltita, ma con un centrocampo così ricco non si deve precludere nulla, nemmeno provare il trequartista visto che lì possono giocare tanti giocatori oltre a Eriksen e cambiare faccia a gara in corso. Non è da escludere che si riparta con Eriksen trequartista, ma c’è anche l’alternativa Sensi. Domani in rifinitura vedremo se ci saranno cambiamenti, c’è anche l’opzione Perisic dal primo minuto. Il centrocampo offre tante cose e offre ad Eriksen la possibilità di essere incisivo e poter tirare fuori il suo bagaglio tecnico».