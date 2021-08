Ravanelli: «Dzeko come Lukaku in due caratteristiche. Ma non ha la velocità»

Per Ravanelli Dzeko e Lukaku sono paragonabili su due caratteristiche. L’ex attaccante, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ritiene però come la velocità manchi al bosniaco.

IL CAMBIO – In attesa di capire il secondo attaccante, con Wout Weghorst spuntato in serata (vedi articolo), Fabrizio Ravanelli valuta come cambia l’Inter: «Ci perde sicuramente tantissimo in velocità. Romelu Lukaku era un giocatore che attaccava benissimo la profondità, Edin Dzeko è bravissimo fisicamente ma non ha quella velocità. Dzeko è come Lukaku nel proteggere la palla e nel fare a sportellate con i difensori, ma certo non ha la forza devastante di Lukaku. Che, a mio avviso, troverà qualche difficoltà in Inghilterra».