Mentana: «Lukaku? Non può far piacere, ma non tiferò meno per l’Inter!»

Lukaku continua a far discutere i tifosi dell’Inter, rimasti orfani dell’uomo simbolo dello scudetto 2020/21. Enrico Mentana, giornalista di nota fede nerazzurra, ne ha parlato ai microfoni di “tuttocampo.it” dicendosi amareggiato ma non per questo meno speranzoso. Di seguito le sue dichiarazioni

AMAREZZA E SPERANZA – Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter nel momento più difficile ed Enrico Mentana non può che dirsi amareggiato: «Cosa ne penso dell’addio di Lukaku? Non può farmi piacere, come a tutti i tifosi dell’Inter. È stato il capocannoniere della squadra che ha vinto lo scudetto ed è brutto, però avendo una certa età ho visto andar via Ronaldo, Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, Karl-Heinz Rummenigge. Quindi ci può stare, può succedere. Anche questo è il calcio, ma non per questo tiferò meno per l’Inter. Abbiamo un buon tecnico, ci resta Lautaro Martinez e si può sperare che Duvan Zapata o Joaquin Correa o chi per loro possa essere un buon rimpiazzo. Sapevamo di andare incontro a una stagione difficile per via dei problemi economici dei proprietari e vedremo cosa succederà».