Sorrentino: «Zapata meglio di Correa. Inter forte anche senza Lukaku»

Zapata e Correa sono gli obiettivi principali per l’attacco dell’Inter, che va completato dopo la partenza di Lukaku e l’arrivo di Dzeko. Secondo l’ex portiere Sorrentino, in veste di opinionista per “Coppa Italia Live” su Mediaset, il colombiano è senza dubbio la scelta giusta per Inzaghi.

INTER COMPETITIVA – Stefano Sorrentino indica il profilo migliore per il reparto avanzato dell’Inter ormai orfano di Romelu Lukaku: «Personalmente dico Duvan Zapata, è un giocatore che mi fa impazzire. Lo vedrei molto meglio rispetto a Joaquin Correa per le caratteristiche che ha. In questi ultimi anni ha dimostrato che può essere un giocatore di altissimo livello. Con Lautaro Martinez e Edin Dzeko, in base a come li farà giocare Simone Inzaghi, può sicuramente fare grandi cose. Nonostante la cessione di Romelu Lukaku, con l’arrivo di Zapata e di Dzeko l’Inter continua a essere una signora squadra. Credo che non si veda tanto la differenza». L’Inter è chiamata a una decisione nei prossimi giorni, con il colombiano che sembra al momento il favorito (vedi articolo).