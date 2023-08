Radu, altro crollo del Bournemouth. Ma guarda dalla panchina

Altro crollo in Premier League per il Bournemouth, che perde per 0-2 in casa contro il Tottenham. Giornataccia per Ionut Radu, che guarda la sconfitta dei suoi dalla panchina.

ALTRA PANCHINA – Non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi il prestito di Ionut Radu dall’Inter al Bournemouth. Il portiere si ritrova panchinato da Neto e, per di più, assiste alla seconda sconfitta di fila per la sua squadra. Nel dettaglio uno 0-2 contro il Tottenham, firmato dalle reti di Maddison e Kulusevski.