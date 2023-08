Gosens dopo l’Inter timbra subito il cartellino: primo gol in Germania

Quattro minuti sono bastati a Robin Gosens nella gara tra Union Berlino e Darmstadt – in corso in questo momento – per trovare il suo primo gol in Bundesliga dopo aver lasciato l’Inter.

