Rabiot: «Abbiamo degli obiettivi, contro l’Inter in Coppa Italia sarà dura»

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Nantes, battuto 3-0.

COPPA ITALIA – Adrien Rabiot ha parlato degli obiettivi della Juventus in questo finale di stagione. Oltre all’Europa League il centrocampista pensa alla semifinale contro l’Inter in Coppa Italia: «Ci sono degli obiettivi, con l’Inter in Coppa Italia non sarà facile. L’Europa League fa parte dei nostri obiettivi, ci sono altre grandi squadre in questa competizione ma siamo la Juventus e dobbiamo puntare al massimo». L’andata della semifinale si giocherà a Torino il 4 Aprile.