Bergomi: «Lukaku? Mancava da tanto una prestazione così. Porto tosto»

Lukaku ha segnato il decisivo in Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Ne ha parlato Bergomi, il quale ritiene i portoghesi una squadra molto complicata da affrontare

GOL FONDAMENTALE − Le parole di Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport durante ‘Terzo Tempo’, in merito alla rete di Lukaku: «Importante per l’Inter il gol di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ci diceva che cresceva piano piano, ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Bravo sul gol, contento per lui. Mancava di una prestazione del genere da tanto tempo e l’Inter ne aveva bisogno perché il Porto è un avversario molto tosto».