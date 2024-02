Pruzzo: «Inzaghi in tribuna? Può essere migliore per Roma-Inter!»

Inzaghi sarà squalificato oggi per Roma-Inter, con il suo vice Farris in panchina. Per Pruzzo la presenza solo in tribuna del tecnico può comunque portare un vantaggio.

L’ASSENZA – A Roberto Pruzzo non sembra un problema la mancanza in panchina di Simone Inzaghi per Roma-Inter. L’ex attaccante giallorosso, che l’Olimpico lo conosce bene, lo spiega a Radio Radio Mattino: «Dall’alto hai una visuale migliore e puoi portare accorgimenti rispetto al campo. L’Inter è una squadra che potrebbe anche giocare da sola, lui è stato bravo a farla arrivare lì. Per come si esprime, soprattutto in mezzo al campo, penso che non abbia bisogno di nessuna indicazione».

LE SCELTE – Pruzzo passa sulle opzioni (più di Daniele De Rossi che di Inzaghi) per Roma-Inter: «Stephan El Shaarawy con José Mourinho giocava quasi sempre, poi lo utilizzava anche esterno. Era meglio quando entrava che quando partiva dall’inizio. Staremo a vedere la partita, qui stiamo passando da un allenatore che ha fatto un certo tipo di gare per tanti anni a un altro che non le ha mai fatte. Credo che i giocatori siano determinati, vediamo se l’Inter si metterà di traverso. Ci sono delle situazioni dove a una squadra forte gira un po’ storto: lì potremmo vedere la Roma che fa il suo gioco. E mi auguro che Romelu Lukaku si ricordi di essere stato all’Inter e faccia una grande partita».