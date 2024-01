Corrado: «All’Inter anni bellissimi! Darò tutto per il Modena»

Niccolò Corrado, ex Inter in prestito dalla Ternana al Modena (i nerazzurri mantengono il diritto di controriscatto), si presenta alla sua nuova squadra citando anche il passato in nerazzurro.

PASSATO NERAZZURRO – Niccolò Corrado si presenta così al Modena in un’intervista concessa sul sito ufficiale: «Dopo i tre anni bellissimi all’Inter sono andato ad Arezzo, purtroppo c’è stato anche il Covid ed è stato un anno abbastanza sfortunato. Poi sono andato a Palermo cercando di giocare, ma ho avuto anche degli infortuni che non me lo hanno permesso. Ho provato un altro trampolino di lancio alla Feralpisalò dove ho fatto una buona stagione. L’anno dopo sono andato alla Ternana giocando tutte le partite e adesso sono al Modena. Cercherò di dare il mio contributo ed essere disponibile per il mister, darò il 100% per questa maglia».