Pruzzo: «Inter, Sanchez non doveva entrare! Non ti dà una mano»

Pruzzo condanna l’ingresso in campo di Alexis Sanchez durante Inter-Sassuolo nel secondo tempo al posto di Marcus Thuram

NON DOVEVA ENTRARE − In collegamento su Radio Radio, Roberto Pruzzo ha detto la sua sulla sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo: «Esce Vina, il Sassuolo contiene e giocando un calcio superiore ha vinto la partita. Sommer? Mamma mia! Sanchez è quello che non doveva entrare, a centrocampo sono calati Mkhitaryan e Calhanoglu. Il cileno non è in grado di darti una mano nei momenti decisivi. Il Sassuolo ha dominato l’ultima mezz’ora in lungo e in largo».