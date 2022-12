Pruzzo: «L’Inter non vada a -14 dal Napoli! Ripresa con delle incognite»

L’Inter mercoledì affronterà il Napoli nella prima partita dopo lo stop per i Mondiali. Pruzzo, in collegamento con Radio Radio, vede la sfida del Meazza come già decisiva per capire le sorti della Serie A ormai pronta a riprendere.

PRIMI 90′ CHIAVE – Secondo Roberto Pruzzo per la Serie A molto passa dal big match del Meazza di mercoledì (ore 20.45): «Io penso che il Napoli abbia veramente una grande occasione. Ci sono delle incognite, ma anche un valore di campo che mi fa pensare che il Napoli abbia l’occasione per farne una e mica da poco. Se l’Inter va a -14 è andata, quindi credo che Luciano Spalletti abbia preparato bene la situazione. Ultimamente ha perso qualche amichevole, ma la condizione della squadra mi sembra migliore. Poi è chiaro che ci sono delle incognite, ma il Napoli in questo mese può indirizzare il campionato».