Serie A, la classifica dell’anno solare 2022: Inter meglio della Juventus ma 3ª

Mancano due ore alla fine del 2022 ed è tempo di bilanci. Per la Serie A sono definitivi dallo scorso 13 novembre, in attesa di riprendere il campionato mercoledì prossimo (vedi calendario). Nella classifica dell’anno solare che sta per concludersi, cioè contando le partite della scorsa stagione e di questa, l’Inter è al terzo posto: fa meglio della Juventus ma resta dietro ad altre due.

SERIE A – LA CLASSIFICA DELL’ANNO SOLARE 2022

Napoli 81 punti (34 partite)

Milan 77 punti (34 partite)

Inter 68 punti (34 partite)

Juventus 67 punti (34 partite)

Lazio 63 punti (34 partite)

Roma 58 punti (34 partite)

Udinese 51 punti (35 partite)

Fiorentina 49 punti (34 partite)

Atalanta 48 punti (34 partite)

Torino 46 punti (34 partite)

Sassuolo 42 punti (34 partite)

Salernitana 40 punti (35 partite)

Bologna 38 punti (34 partite)

Verona 34 punti (34 partite)

Spezia 33 punti (34 partite)

Empoli 31 punti (34 partite)

Sampdoria 22 punti (34 partite)

Cagliari 20 punti (19 partite)

Genoa 17 punti (19 partite)

Monza 16 punti (15 partite)

Lecce 15 punti (15 partite)

Venezia 10 punti (19 partite)

Cremonese 7 punti (15 partite)

La Serie A riparte mercoledì 4 gennaio con la sedicesima giornata di campionato.