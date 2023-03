Prima Pagina IN Edicola: forza Inzaghi! Inter, quarti o sarà addio

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Forza Inzaghi. Simone a Oporto si gioca i quarti e il futuro nell’Inter (21). Contro il Porto si parte da 1-0. Il tecnico sceglie Dumfries, Calha e Dzeko. «È la partita più importante».

TUTTOSPORT

Inter al bivio: nobiltà Champions o addio Inzaghi. E il Porto sfotte gli italiani.