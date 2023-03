Serena: «Inter in salute, preoccupato dopo Bologna. Adesso no!»

Serena ritiene l’Inter una squadra in salute nonostante il KO amaro contro lo Spezia per 2-1. L’ex giocatore fiducioso in vista della gara contro il Porto

IN SALUTE − Ospite negli studi di Sky Sport, Aldo Serena si sente fiducioso per Porto-Inter: «Grande occasione per arrivare ai quarti. Penso che non sia stata una brutta partita contro lo Spezia. Il primo tempo è stato corretto, ha avuto poca lucidità sotto porta. Quella che dovrà avere a Porto, dove non ci saranno tante occasioni. La squadra secondo me sta bene e può dire la sua in Portogallo. L’Inter è una squadra in salute, mi sarei preoccupato dopo Bologna ma non dopo la sconfitta contro lo Spezia».