Prima Pagina IN Edicola: Dybala-Inter, occhio al Real Madrid. Ma altri tre colpi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

C’è solo l’Inter. Presi Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ha altri tre colpi in canna. Marotta punta deciso su Bremer e Milenkovic e non molla Dybala. Skriniar il sacrificato, Sanchez e Dzeko in forse, anche se Edin riceve spesso rassicurazioni. La curva fredda con Big Rom.

TUTTOSPORT

Inter-Dybala occhio al Real Madrid. Zhang frena: prima di chiudere con la Joya servono due cessioni in attacco e un passo indietro dell’agente. Ipotesi Madrid se Asensio va via. La curva contro Lukaku. E Calhanoglu attacca Ibrahimovic.