Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 23 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Mkhitaryan day, l’Inter ha definito l’affare con le firme sul contratto. Inter-News ha seguito tutta la giornata del centrocampista armeno grazie all’inviato sul posto Roberto Balestracci (vedi articolo). Sono ore calde anche per quanto riguarda Romelu Lukaku. Il Chelsea ha accettato l’offerta dell’Inter, ma per la conferma definitiva bisogna ancora aspettare un po’. A riportarlo uno dei grandi protagonisti della trattativa, l’avvocato Sebastien Ledure (vedi articolo). Quanto a Paulo Dybala, l’Inter si è, al momento, fermata con l’intermediario Fabrizio De Vecchi che starebbe sondando anche il mercato internazionale (vedi articolo). Su Bremer, arriva un indizio di mercato direttamente dal Torino (vedi articolo). Sta, infine, per sfumare Ederson. Sul brasiliano, l’Inter ha fatto dei sondaggi nei giorni scorsi ma il giocatore sta per trasferirsi all’Atalanta (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Milan Skriniar rimane l’indiziato principale per racimolare il tesoretto Inter. Presto contatti con il PSG per provare a chiudere (vedi articolo). Tesoretto che l’Inter cercherà di fare anche con gli esuberi. In primis, Andrea Pinamonti. Il giocatore tornerà dal prestito all’Empoli ma sarà venduto ad un’altra squadra. Ha mosso grandi passi il Monza con Galliani intenzionato a chiudere nelle prossime ore (vedi articolo). Un altro giocatore che lascerà l’Inter è Andrei Ionut Radu. Queste le parole del suo agente Oscar Damiani (vedi articolo). Si smuove qualcosa, infine, anche per Sebastiano Esposito. Dopo il prestito al Basilea, il giovane centravanti nerazzurro ritornerà nuovamente all’Inter. Due club italiani hanno chiesto informazioni (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).

Calciomercato Inter LIVE

