Pedullà: «Mkhitaryan-Inter gran colpo. L’assortimento dà il gioco delle coppie»

Nel suo spazio social per Sportitalia, il giornalista Pedullà parla dell’arrivo di Mkhitaryan all’Inter (vedi articolo). Per lui la società ha fatto benissimo a completare il centrocampo con l’armeno.

SCELTA AZZECCATA! – Alfredo Pedullà commenta l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan all’Inter: «È un grande colpo. Sono i colpi intelligenti a zero che tu devi fare per alzare il tasso qualitativo della squadra, perché hai un centrocampista che può fare il trequartista. Potrebbe fare anche l’esterno offensivo, paradossalmente anche il play. È una di quelle cose secondo me intelligenti che vanno rimarcate ed elogiate, perché fanno parte di un mercato dove sai di doverti muovere in un determinato modo e lo fai senza salti nel buio e voli pindarici. L’assortimento dell’Inter con Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani dà il gioco delle coppie molto competitivi».