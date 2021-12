Prima Pagina IN Edicola: fuga Inter contro un buon Torino. Dumfries fa 7 e 46

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter a manetta. Torino KO (1-0), per i nerazzurri è la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Ci pensa Dumfries, Inzaghi vola: «In estate non ci davano favoriti». Resiste solo il Milan: 2-4 a Empoli. Napoli a picco, passa lo Spezia. I campioni chiudono il girone d’andata a quota 46: Pioli resta a quattro punti dalla vetta, Spalletti scivola a -7. Azzurri condannati da un autogol di Juan Jesus.

TUTTOSPORT

Fuga Inter ma che Torino. Dumfries regala a Inzaghi la settima vittoria di fila. Per i granata ennesimo KO a testa alta. Juric: «Vorrei alzare la qualità, spero mi ascoltino». Summit con Cairo.