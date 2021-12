Dumfries: «Contento per il primo gol nel nostro stadio! Sento la fiducia»

Dumfries ha deciso Inter-Torino con il suo terzo gol nelle ultime quattro giornate. Il laterale olandese, intervistato da Inter TV, ha festeggiato per il momento personale e di squadra.

IN CRESCITA – Ancora a segno Denzel Dumfries, decisivo in Inter-Torino 1-0 (vedi highlights): «È sempre molto bello fare gol, specialmente il primo nel nostro stadio. È stato molto bello e sono contento. Mi sento bene, sono felice e ho la fiducia della squadra: voglio aiutare l’Inter a vincere. Un successo cruciale in una partita molto dura, per noi era importante finire la prima parte della stagione con una vittoria. Ci dà fiducia per ripartire a gennaio. Il miglior momento personale del 2021? Ne ho avuti tanti buoni, dal mio trasferimento all’Inter agli Europei. Credo ce ne siano tanti, sono contento e ringrazio Dio per questo. Ora guardo avanti al nuovo anno, sperando che sia ancora meglio».