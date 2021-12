VIDEO – Roma-Sampdoria 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Sampdoria, match della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RIPRESI – Roma-Sampdoria 1-1 nella diciannovesima giornata di Serie A. Quattro giorni dopo il poker di Bergamo la Roma incappa in un mezzo passo falso. Su cross di Rick Karsdorp si trova in buona posizione Tammy Abraham solo a centro area, ma di testa manda alto in precaria coordinazione. Su un’azione insistita Antonio Candreva controlla nella zona del dischetto e calcia: palo pieno. Wladimiro Falcone, portiere di riserva della Sampdoria in campo per l’infortunio di Emil Audero, fa una doppia splendida parata nella stessa azione prima su Nicolò Zaniolo e poi su Felix Afena-Gyan. Quest’ultimo entrato in campo al posto dell’infortunato Abraham. Al 72′ la Roma passa: Eldor Shomurodov, subentrato nella ripresa, cerca e trova lo spazio giusto sul primo palo per sbloccare il risultato. Partita in discesa? No, perché a dieci minuti dalla fine corner prolungato sul secondo palo, Fabio Quagliarella rimette in mezzo per Omar Colley che calcia sul palo e Manolo Gabbiadini in tap-in fa 1-1. L’attaccante va a segno per la quinta giornata consecutiva ed evita la sconfitta ai suoi.

Video con gli highlights di Roma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.