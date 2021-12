VIDEO – Verona-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Fiorentina, match della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



ALTRO PARI – Verona-Fiorentina 1-1 nella diciannovesima giornata di Serie A. La Fiorentina non aveva mai pareggiato fino a domenica, poi due volte di fila. Stavolta però in rimonta, perché il Verona si porta in vantaggio. Non fa gol l’ex Giovanni Simeone, bensì Kevin Lasagna che era ancora a secco in stagione: l’attaccante si sblocca al 17′, col sinistro su assist di Gianluca Caprari con la difesa viola tagliata fuori. Ottimo l’avvio dell’Hellas, che riesce a concretizzare dopo diverse occasioni. Su errore di Miguel Veloso si lancia Giacomo Bonaventura, lo mura Nicolò Casale. Dalla parte opposta a scivolare è Igor, Lasagna crossa per Simeone che si divora il 2-0. La partita di Dusan Vlahovic non è fortunata, ma all’81’ è bravissimo a proteggere palla e servire Aleksa Terzic, il cui cross pesca in area Gaetano Castrovilli per il colpo di testa del pareggio. Una sorta di riscatto per il centrocampista, reduce da diversi problemi fisici.

Video con gli highlights di Verona-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.