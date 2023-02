Porto alle prese con qualche infortunio: quattro ai box a meno 15 dall’Inter

Il Porto è alle prese con qualche infortunio di troppo. Conceicao ne ha cinque in infermeria, da capire chi potrà recuperare contro l’Inter fra 15 giorni nell’andata degli ottavi di Champions League

INFERMERIA − Il Porto ha vinto per 2-0 contro il Vizela domenica in campionato, grazie alle marcature di Taremi e Pepe. Il tecnico dei Dragoes, Sergio Conceicao, deve fare i conti anche con l’infermeria. Secondo Record, in vista del match di domani in coppa, sono quattro i giocatori ai box Wendell, Eustaquio, Otávio e Veron. Dei quattro più speranze per Wendell, uscito malconcio nell’ultima sfida. Quanto a Eustaquio e Otavio, il primo è alle prese con problemi di natura muscolare, mentre il secondo con affaticamento. Veron, invece, ha degli acciacchi all’articolazione della caviglia. Da capire chi potrà recuperare al meglio per la gara contro l’Inter negli ottavi di finale di Champions League in programma il 22 a San Siro.