Tanti auguri a Beppe Baresi! Una vita all’Inter: il club nerazzurro lo celebra

In casa Inter, è giorno di auguri e compleanni. Oltre a Nicolò Barella e Alessandro Fontanarosa, oggi ha compiuto gli anni anche Giuseppe Baresi. La leggenda nerazzurra compie 65 anni

BUON COMPLEANNO − Tanti auguri a Beppe Baresi. Una vita all’Inter per lui, dal settore giovanile fino alla prima squadra prima come giocatore, poi come vice allenatore e infine come dirigente. Un nerazzurro vero e purissimo. Baresi oggi compie 65 anni. Con la Beneamata ha totalizzato 559 presenze tra il 1976 e il 1992, condite da 13 reti. In bacheca ha conquistato 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Tanti auguri anche dalla redazione di Inter-News.it.