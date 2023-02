Biasin: «L’Inter gioca un bel calcio! Skriniar? Bravi i tifosi. Derby, due cose»

L’Inter ha chiuso un’ultima settimana molto positiva con le vittorie in Coppa Italia e nel derby. Biasin, nel suo editoriale su Sportitalia.com, ha discusso sul gioco nerazzurro ma anche su Skriniar e non solo

GIOCO − Fabrizio Biasin individua quattro fattori importanti nell’Inter: «Uno, gioca un bel calcio. Non “straordinario”, perché quello lo abbiamo visto a novembre/dicembre 2021, ma bello certamente sì. La squadra corre, si sacrifica, tutti sanno quello che devono fare, non esistono pedine non inquadrate nel sistema tattico di Inzaghi (salvo un paio di casi). L’Inter è una squadra fatta e finita, soprattutto in grande crescita fisica e in termini di consapevolezza. Il merito va a tutti coloro che si sono messi a disposizione dopo un inizio di stagione che a definirlo scadente gli fai un complimento. Il merito – consentitecelo – è anche e soprattutto di un tecnico che ha visto il precipizio ed è riuscito a evitarlo con il lavoro, la collaborazione (di società e giocatori) e l’unità d’intenti».

PUBBLICO − Poi Biasin continua sulla tifoseria nerazzurri: «Due, complimenti al pubblico nerazzurro. E questa è tutto tranne che piaggeria. In tempi antichi il tifoso “tradito” avrebbe colpito al cuore del giocatore in fuga (sì, stiamo parlando di Skriniar), gli oltre 70mila del Meazza hanno abbozzato, consapevoli del fatto che l’assalto all’ex capitano sarebbe stato un atto di puro masochismo. Bravissimi».

DUE PERSONAGGI − Biasin conclude con Asllani e Lautaro Martinez: «Tre, il primo punto conquistato a partire dal 2/2/23 vale il riscatto obbligatorio di Asllani da parte dei nerazzurri. Riscatto graditissimo. Quattro, ci sono giocatori che sentono il peso delle responsabilità e altri che le pretendono: Lautaro Martinez e la fascia da capitano sono come il latte e il cioccolato».