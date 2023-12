Ponciroli: «Inter-Udinese, non c’è partita in un caso. Sarei sorpreso…»

Fabrizio Ponciroli ha parlato in vista di Inter-Udinese, partita valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A.

INTER-UDINESE – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Udinese è una squadra che può mettere in difficoltà l’Inter o l’Inter è lanciata verso lo scudetto senza grosse rivali e difficoltà? No, se l’Inter fa l’Inter non c’è partita. L’Udinese deve sperare che o entrino in campo un po’ in difficoltà, magari non dico sottovalutando la partita, ma sapendo di poterla vincere prima o poi o magari un errore grave da parte di qualche giocatore dell’Inter. Però insomma, sulla carta mi sembra che l’Inter in questo momento non sia giocabile per nessuno. È una squadra che ha una maturità, ha una qualità e una capacità anche di leggere le partite che le altre non hanno. Poi, se Barella è quello delle ultime uscite, diventa ancora più complicato affrontare l’Inter. L’Inter, per me, può ancora migliorare. Quindi sarei sorpreso in un risultato positivo da parte dell’Udinese a San Siro».