Politano: “Cercavo rilancio dopo mesi difficili con l’Inter. Sogno scudetto”

Matteo Politano Napoli

Matteo Politano è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter, chiusa dopo circa un anno e mezzo. L’esterno offensivo, attualmente al Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “Napolimagazine.com”

SCORIE – Non è semplice tracciare un bilancio dell’esperienza nerazzurra di Matteo Politano. Dopo circa un anno e mezzo con l’Inter, e uno scambio con Leonardo Spinazzola clamorosamente saltato, l’ex calciatore del Sassuolo è approdato al Napoli: «Segnare il gol scudetto sarebbe un bel sogno. Cercavo un rilancio, dopo i mesi non bellissimi con l’Inter. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo. Spero che sia la piazza ideale per continuare ad affermarmi anche in futuro».

Fonte: www.napolimagazine.com – Antonio Petrazzuolo