Inter-Bologna: felsinei a lavoro per la gara di San Siro. Terapie per due

La formazione di Sinisa Mihajlovic si prepara alla delicatissima gara di San Siro. Ecco le condizioni dei rossoblu in vista di Inter-Bologna, in programma sabato sera alle 20.45,

COUNTDOWN – Seduta di allenamento pomeridiana per i rossoblu di Sinisa Mihajlovic, in vista di Inter-Bologna in programma sabato sera. “Questo pomeriggio la squadra è tornata al lavoro verso #InterBF. Seduta in sala video poi lavoro atletico e tecnico-tattico in campo. Andreas Skov Olsen si è allenato in parte con il gruppo (QUI maggiori dettagli). Mitchell Dijks ha svolto un allenamento differenziato, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander.” Domani la squadra felsinea si allenerà a porte chiuse.

