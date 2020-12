De Grandis: “Inter ha cambiato modo di pressare. Darmian la chiave”

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach

SVILUPPI TATTICI – La vittoria contro il Borussia Mönchengladbach potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione dell’Inter di Antonio Conte. Il momento dei nerazzurri è molto delicato. Ne ha parlato Stefano De Grandis, negli studi di “Sky Sport 24”: «L’Inter subisce ancora troppi gol, ma mi sembra che Conte ci abbia rimesso le mani, soprattutto nella gestione del pressing con i centrocampisti e i quinti. In tal senso, essendo Achraf Hakimi e Ivan Perisic più offensivi, uno tra Matteo Darmian ed Ashley Young sarà sempre in campo. Darmian è un soldatino, non ha la tecnica di Hakimi, ma difficilmente scopre la squadra. Piano piano, l’Inter sta tornando disciplinata, attrezzata per fare bella figura in Serie A. Deve togliere però lo sporco, limitare errori e buchi. Darmian ti dà questa possibilità, ma non credo che Hakimi verrà accantonato. Lukaku? Umile solo di copertina, è fortemente consapevole della sua importanza per l’Inter».