Plastino: «Inter, tirato freno a mano. Problemi societari? Distraggono»

L’Inter non ha vinto ieri contro la Fiorentina e i nerazzurri ora si trovano, con una partita in meno, a -6 dal Milan capolista. I nerazzurri ora hanno la pausa e poi la Juventus all’Allianz Stadium. Michele Plastino, di Radio Sportiva, ha parlato così dell’Inter.

PROBLEMI – L’Inter doveva vincere contro la Fiorentina, ma non l’ha fatto. Michele Plastino, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della situazione dei nerazzurri. «I problemi societari cominciano a farsi sentire? Sembrerebbe che abbia tirato il freno a mano. E’ facile che il campo dica un’altra cosa, che i problemi societari non si vedano. Ma non è così. Queste cose distraggono durante la settimana, non sul campo, ma distraggono. Certe cose incidono nell’andamento di una squadra. Inzaghi è un allenatore intelligente ma non viene usato come alibi. La Fiorentina pratica il miglior gioco e questo fa superare anche dei gap di natura tecnica. Peggior avversario non c’era? Sì, esatto».