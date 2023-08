Plastino: «Curioso di vedere Arnautovic. Marotta non opera a caso»

L’Inter sta per chiudere per Marko Arnautovic, che oggi sarà a Milano per le visite mediche. Michele Plastino esprime il suo parere su Radio Sportiva.

FIDUCIA – Plastino dice la sua sul nuovo attaccante nerazzurro: «Ho sempre stimato Marotta che non fa acquisti a caso. Il giocatore è conosciuto, soprattutto nello staff dell’Inter, quindi ne conoscono qualità umane e tecniche. Inzaghi non ha preso uno per accontentarsi, Arnautovic non ha fatto male anche grazie a Motta che lo ha inserito bene. Io non sono pessimista, invece curioso di vederlo all’opera. Potrebbe essere per lui una definitiva riesplosione»