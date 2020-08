Pistocchi: “Eriksen? Colpa dei dirigenti. Conte, resto perplesso dal modulo”

Pistocchi ha parlato dell’adattamento di Christian Eriksen e del lavoro di Antonio Conte. Il giornalista esprime perplessità sulla difesa a tre. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

COSA NON VA – Maurizio Pistocchi e i temi caldi in casa Inter: «Eriksen? Marotta conosce le idee di Conte, ha un contratto triennale. Lui fa quello che ha sempre fatto; le responsabilità sono dei dirigenti se Eriksen non si è adattato. Il discorso non è solo di posizione in campo ma di idea di calcio. Le squadre di Conte sono atletiche, corrono molto. Con questa idea l’Inter è molto migliorata, ma mi chiedo: questa idea ti può portare ad essere vincente in Italia e nel mondo? Resto perplesso sul modulo scelto da Conte: negli ultimi anni le squadre che vincono giocano con il 4-2-3-1 o il 4-3-3».