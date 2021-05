Piscedda: «Juventus-Inter, errori arbitrali. Rigore? Ognuno ha opinione»

L’allenatore Massimo Piscedda, ex calciatore, ha commentato a “90° minuto del sabato” su Rai Sport + Juventus-Inter. Da parte sua arriva un commento, inevitabile, sulla disastrosa direzione di gara dell’arbitro Calvarese.

TANTI ERRORI – Che in Juventus-Inter il peggiore in campo sia stato l’arbitro Gianpaolo Calvarese non ci sono dubbi. Per Massimo Piscedda sono tanti gli svarioni fatti dal direttore di gara della sezione di Teramo: «Ci sono stati tanti errori arbitrali. Un errore secondo me è stato anche l’espulsione di Rodrigo Bentancur, non abbiamo capito perché l’abbia espulso (in realtà il secondo giallo è indiscutibile, ndr). Quello secondo me è stato un grandissimo errore, poi sul rigore ognuno ha la sua opinione».