R. Baresi: «Inter Women, spesso abbiamo cali di testa. Da migliorare»

Regina Baresi ha giocato titolare nella sconfitta di Inter Women contro la Florentia San Gimignano (vedi articolo). La calciatrice nerazzurra, intervistata da Inter TV, commenta cosa non è andato nel match finito 0-2.

PROBLEMA RIPETUTO – Per Regina Baresi c’è una tendenza confermata da Inter Women-Florentia San Gimignano 0-2: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo tornate nel secondo tempo in campo molto meno decise e sicure rispetto al primo. Abbiamo pagato qualche incertezza: peccato, perché rispetto a come avevamo giocato il primo tempo sicuramente meritavamo qualcosa in più. Calo fisico? Secondo me no. Abbiamo dimostrato tante volte che abbiamo spesso un calo a livello di testa. Ci manca un po’ di concentrazione, torniamo in campo magari meno decise rispetto al primo tempo. Questo, a certi livelli, si paga: quando le avversarie hanno un’occasione se non siamo concentrate fanno gol. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Chiusura con la gara con la Juventus? Sono le partite che tutte vorrebbero giocare, quindi le motivazioni le troviamo sempre da sole. Non abbiamo bisogno di grandi discorsi da parte del mister o di chiunque: entreremo in campo cercando di fare un’ottima partita, e di dare uno spettacolo a chi le guarda. Sono partite belle da giocare ma anche da vedere, daremo tutto come sempre».