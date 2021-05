Calori: «Scudetto, complimenti all’Inter! Premiato il lavoro»

Calori è noto per aver tolto lo scudetto alla Juventus il 14 maggio 2000, segnando il gol decisivo col Perugia per dare il tricolore alla Lazio. Intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” l’ex difensore, ora allenatore, elogia l’Inter per il titolo conquistato due settimane fa.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: