Pirola, Salernitana o Monza non cambia: l’Inter chiede stessa cifra – CdS

Pirola probabilmente non resterà al Monza dopo il prestito della scorsa stagione. Per la cessione a titolo definitivo l’Inter è inamovibile sulla cifra.

IN USCITA – Anche Lorenzo Pirola è tra i giocatori in uscita dall’Inter, dopo l’esperienza al Monza e la promozione conquistata. Il club di Berlusconi ha provato a riscattare il ragazzo chiedendo anche uno sconto ai nerazzurri, che però non vogliono scendere sotto gli otto milioni. Prezzo ormai fissato da tempo e che vale anche per la Salernitana, squadra sempre più interessata al ragazzo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.