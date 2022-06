Lukaku-Inter, ultimo scambio di documenti e poi sarà a Milano per la firma – CdS

Lukaku, ancora poco e sarà un giocatore dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, la prossima settimana il centravanti belga è atteso a Milano per le visite mediche.

PRESTO ALL’INTER – Romelu Lukaku è atteso a Milano la prossima settimana, indicativamente tra martedì e mercoledì, mentre le visite mediche sono state fissate per mercoledì o giovedì. La società vorrebbe evitare di farle l’ultimo giorno utile, il giovedì, anche se dubbi sul lieto fine ce ne sono pochi (ieri e oggi ancora scambio di documenti tra gli avvocati). Zero incertezze anche sul ruolo che reciterà nella squadra di Inzaghi: sarà lo stesso leader, il primo a lavorare in fase di non possesso per la squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti